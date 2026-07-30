Больницу в Бельцах построят по новому проекту: коек станет почти вдвое меньше.

Региональная больница в Бельцах, строительство которой было анонсировано еще в 2019 году, будет возведена на территории Бельцкой клинической больницы.

Власти отказались от варианта greenfield, предусматривавшего строительство медицинского учреждения с нуля на отдельном участке площадью пять гектаров, и решили построить новое здание на территории существующей больницы, сообщает Radio Moldova.

Государственный секретарь Министерства здравоохранения Андрей Ункуца на заседании парламентской комиссии по европейской интеграции 29 июля сообщил, что проект был пересмотрен, в том числе с учетом результатов переписи населения и анализа, проведенного при поддержке международных экспертов.

«Было рекомендовано изменить масштаб проекта больницы. Количество коек уже не будет соответствовать первоначальному показателю, определенному в технико-экономическом обосновании 2017 года. Было решено сократить их число с 340 до примерно 175–208», — отметил Андрей Ункуца.

Министерство объединило в одну процедуру закупки обновление технико-экономического обоснования, подготовку исследований по воздействию на окружающую среду и социальную сферу, предварительное техническое проектирование, а также подготовку документации для будущего конкурса на проектирование и строительство.

Процедура закупки может быть объявлена в конце августа или начале сентября. Этап проектирования и подготовки документации продлится до второго квартала 2027 года, а, согласно представленной комиссии информации, непосредственно строительные работы могут начаться только в 2029 году и завершиться в 2031-м.

«После всех произошедших событий и предпринятых действий мы считаем, что ситуацию удалось разблокировать. Появилась определенная ясность, и мы продвигаемся вперед с этими процедурами», — заявил государственный секретарь.

Бюджет — 116 миллионов евро

Общий бюджет проекта составляет 116 миллионов евро. Он включает кредит в размере 86 миллионов евро от Банка развития Совета Европы (CEB), два гранта на сумму 3 и 6 миллионов евро соответственно, а также 21 миллион евро из государственного бюджета.

«Все компоненты финансирования подписаны и гарантированы», — заявил государственный секретарь, уточнив, что ожидаемое заключение CEB касается процедуры закупки, а не самого финансирования.

Комиссия потребовала представить детальную разбивку 116 миллионов евро по каждому этапу — исследования, проектирование, подготовка документации, закупки и строительство, а также уточнить сроки и условия поступления средств. Государственный секретарь не смог предоставить такую информацию, пояснив, что часть расходов станет известна только после вскрытия заявок в рамках конкурсных процедур.