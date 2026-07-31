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realitatea.md logorealitatea
31 Июля 2026, 09:18
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Экс-главу больницы Бельц обвиняют в восьми эпизодах коррупции

Бывший директор Клинической больницы Бельц Георге Брынза, обвиняемый в пассивной коррупции в особо крупных размерах, подозревается в получении незаконного вознаграждения в размере 50 тысяч леев за содействие экономическому агенту.

Экс-главу больницы Бельц обвиняют в восьми эпизодах коррупции.
Экс-главу больницы Бельц обвиняют в восьми эпизодах коррупции.

В четверг, 30 июля, прокуроры представили суду видеозаписи, на которых основываются их обвинения, сообщает realitatea.md со ссылкой на nordnews.md

Кроме того, экс-директора больницы обвиняют в том, что он неоднократно получал деньги от подчиненной в обмен на административные услуги. По версии прокуроров, женщина периодически оставляла конверты с примерно двумя тысячами леев, спрятанные под документами на его столе. Взамен она якобы получала административные привилегии, в том числе премии, отпуска и оправдание отсутствия на работе.

Сам Брынза опроверг обвинения и заявил, что намерен оспорить обвинение.

"Если бы у них было хоть одно доказательство, поверьте, они бы обнародовали его, как обычно и делают", — заявил Брынза.

По данным Генеральной прокуратуры, дело включает восемь эпизодов коррупции. При этом одна из первоначальных правовых квалификаций — торговля влиянием — в ходе уголовного расследования была переквалифицирована на пассивную коррупцию.

«Обвинения предъявлены по восьми эпизодам коррупции. Что касается заявления обвиняемого о намерении оспорить обвинения, суд является компетентным органом для вынесения решения по этому вопросу», — заявила пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Виолина Морару.

Напомним, Георге Брынза был задержан сотрудниками НЦБК в августе 2025 года. Помимо дела о пассивной коррупции, которое сейчас рассматривается в суде и по которому ему грозит до семи лет лишения свободы и запрет занимать государственные должности, он также проходит по делу о злоупотреблении служебным положением. Это дело пока находится на стадии уголовного расследования.

Брынза был назначен исполняющим обязанности директора Клинической больницы Бельц в сентябре 2022 года без проведения конкурса — приказом, подписанным бывшим министром здравоохранения Аллой Немеренко. Это произошло после того, как конкурс на замещение должности был отменен другим приказом Немеренко, поскольку один из двух зарегистрированных кандидатов снял свою кандидатуру.

Источник
realitatea.md logorealitatea
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