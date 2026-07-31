Экс-главу больницы Бельц обвиняют в восьми эпизодах коррупции.

Бывший директор Клинической больницы Бельц Георге Брынза, обвиняемый в пассивной коррупции в особо крупных размерах, подозревается в получении незаконного вознаграждения в размере 50 тысяч леев за содействие экономическому агенту.

В четверг, 30 июля, прокуроры представили суду видеозаписи, на которых основываются их обвинения, сообщает realitatea.md со ссылкой на nordnews.md

Кроме того, экс-директора больницы обвиняют в том, что он неоднократно получал деньги от подчиненной в обмен на административные услуги. По версии прокуроров, женщина периодически оставляла конверты с примерно двумя тысячами леев, спрятанные под документами на его столе. Взамен она якобы получала административные привилегии, в том числе премии, отпуска и оправдание отсутствия на работе.

Сам Брынза опроверг обвинения и заявил, что намерен оспорить обвинение.

"Если бы у них было хоть одно доказательство, поверьте, они бы обнародовали его, как обычно и делают", — заявил Брынза.

По данным Генеральной прокуратуры, дело включает восемь эпизодов коррупции. При этом одна из первоначальных правовых квалификаций — торговля влиянием — в ходе уголовного расследования была переквалифицирована на пассивную коррупцию.

«Обвинения предъявлены по восьми эпизодам коррупции. Что касается заявления обвиняемого о намерении оспорить обвинения, суд является компетентным органом для вынесения решения по этому вопросу», — заявила пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Виолина Морару.

Напомним, Георге Брынза был задержан сотрудниками НЦБК в августе 2025 года. Помимо дела о пассивной коррупции, которое сейчас рассматривается в суде и по которому ему грозит до семи лет лишения свободы и запрет занимать государственные должности, он также проходит по делу о злоупотреблении служебным положением. Это дело пока находится на стадии уголовного расследования.

Брынза был назначен исполняющим обязанности директора Клинической больницы Бельц в сентябре 2022 года без проведения конкурса — приказом, подписанным бывшим министром здравоохранения Аллой Немеренко. Это произошло после того, как конкурс на замещение должности был отменен другим приказом Немеренко, поскольку один из двух зарегистрированных кандидатов снял свою кандидатуру.