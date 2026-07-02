Владимира Андронаки освободили из-под ареста под судебный контроль.

Бывшего депутата Демократической партии Молдовы Владимира Андронаки освободили из пенитенциарного учреждения №13.

В дальнейшем он будет проходить по уголовному делу под судебным контролем. Об этом сообщили в Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым делам, передает unimedia.info

Как уточнили в ведомстве, ранее прокуроры обжаловали решение суда и ходатайствовали о продлении предварительного ареста, однако суд отказал в удовлетворении этого требования.

Андронаки был задержан 2 сентября 2025 года. Он является фигурантом уголовного дела об отмывании денег в особо крупных размерах, а также обвиняется в создании и руководстве преступной организацией.

В феврале 2026 года экс-депутата уже освобождали под судебный контроль по делу об отмывании денег, однако 24 марта его вновь задержали в рамках расследования новой схемы.

По версии следствия, Андронаки и бывший вице-премьер по реинтеграции Виктор Осипов причастны к организации схемы незаконного ввоза подакцизных товаров через магазины duty-free, в результате которой государству был причинен ущерб свыше 4 млрд леев.

26 марта суд арестовал обоих подозреваемых. Защита Андронаки настаивает на его невиновности и считает уголовное преследование необоснованным.