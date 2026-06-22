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rupor.md logorupor
22 Июня 2026, 10:24
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Троих сотрудников Инспектората полиции Ботаники арестовали на 30 суток по новому делу

Суд Кишинёва (офис Чеканы) удовлетворил ходатайство прокуроров и выдал ордера на предварительный арест сроком на 30 суток в отношении трёх сотрудников Инспектората полиции Ботаники, недавно задержанных по делу о коррупции.

Троих сотрудников Инспектората полиции Ботаники арестовали на 30 суток по новому делу.
Троих сотрудников Инспектората полиции Ботаники арестовали на 30 суток по новому делу.

По информации источников в суде, они будут помещены в пенитенциар №13, пишет rupor.md

Полицейские проходят обвиняемыми по новому уголовному делу о злоупотреблении служебным положением при отягчающих обстоятельствах. По данным НЦБК, их подозревают в присвоении части денежных средств, изъятых у человека, находившегося под их опекой. Следствие считает, что подозреваемые воспользовались уязвимым положением потерпевшего и действовали совместно с другими лицами, личности которых ещё предстоит установить.

На момент задержания трое сотрудников полиции уже находились под домашним арестом по другому коррупционному делу. В рамках того расследования их подозревают в систематическом получении взяток в размере от 3 до 10 тысяч долларов от лиц, связанных с употреблением и незаконным оборотом наркотиков.

Расследование продолжается для установления всех обстоятельств дела.

Источник
rupor.md logorupor
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