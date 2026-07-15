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logos.press.md logologos
15 Июля 2026, 23:23
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Виноградари Молдовы обозначили пределы ожидаемых цен на урожай-2026

Производители столового винограда начинают делиться мыслями на счет размера урожая и закупочных цен. Мнения расходятся.

Виноградари Молдовы обозначили пределы ожидаемых цен на урожай-2026.
Виноградари Молдовы обозначили пределы ожидаемых цен на урожай-2026.

«Если мы получим за столовый виноград цену 24-25 леев/кг, как это было в предыдущие годы, то будет хорошо. В прошлом году цена составляла примерно 11 леев/кг, что для меня означало убыток», - говорит фермер Николае Сусан, передает logos-pres.md

Другие операторы отрасли столового виноградарства юга Молдовы отметили, что с учетом фактора подорожания практически всех производственных ресурсов, а также если качество основной массы урожая-2026 окажется выше среднего, зона прибыльности для них начнется с диапазона цен на продукцию 14-17 леев/кг. 

При этом специалисты Ассоциации производителей столового винограда Кагульского района утверждают, что исходя из суммы биологических, экономических и коммерческих факторов будет логично, если в текущем году урожай столового винограда в стране окажется на 20-30% ниже прошлогоднего.

Источник
logos.press.md logologos
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