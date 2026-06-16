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rupor.md logorupor
16 Июня 2026, 19:23
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В Украине пресекли канал нелегальной миграции в Молдову через Приднестровье

Правоохранители Украины перекрыли незаконный канал миграции, организатор которого обещал военнообязанным безопасный проезд в Молдову через официальный пункт пропуска с поддельными штампами в паспорте.

В Украине пресекли канал нелегальной миграции в Молдову через Приднестровье.
В Украине пресекли канал нелегальной миграции в Молдову через Приднестровье.

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ), подозреваемым оказался 26-летний житель Одесской области, который вместо обещанного легального транзита повел клиента в обход закона через приднестровский участок границы, передает rupor.md

По данным следствия, задержанный разработал для своих клиентов целую легенду о якобы безопасном и законном пересечении границы. За свои услуги «под ключ» молодой человек просил крупную сумму — 20 000 долларов США. Оплату организатор принимал в несколько этапов: сначала клиент переводил задаток в размере 3 000 гривен (около 66 долларов) на банковскую карту, затем при личной встрече передавал аванс в 400 долларов, а оставшуюся часть суммы должен был отдать уже после прибытия на территорию Молдовы.

Однако, как отмечают в ГПСУ, обещанного комфортного проезда через официальный КПП заказчик так и не дождался. Организатор схемы повел пассажира пешком к приднестровскому сегменту украинско-молдавской границы. В этот момент во время передачи очередной части денег злоумышленника задержали с поличным сотрудники Пограничной службы совместно с Национальной полицией и Службой безопасности Украины (СБУ).

На данный момент организатору схемы официально предъявлено подозрение по статье 332 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за незаконную переправку лиц через государственную границу. Украинский суд уже избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей, однако оставил ему право выйти на свободу под денежный залог. Расследование дела продолжается.

Источник
rupor.md logorupor
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