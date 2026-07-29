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realitatea.md logorealitatea
29 Июля 2026, 19:30
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Виктория Белоус сложила депутатский мандат

Виктория Белоус подала заявление о сложении депутатских полномочий в парламент. Ранее она заняла пост министра финансов в правительстве под руководством Василе Тофана и продолжит работу в составе Кабинета министров.

Виктория Белоус сложила депутатский мандат.
Виктория Белоус сложила депутатский мандат.

В заявлении Белоус попросила освободить ее от обязанностей депутата с 31 июля 2026 года. Предполагается, что парламент объявит ее мандат вакантным на последнем заседании законодательного органа в рамках текущей пленарной сессии, которое состоится 30 июля, передает realitatea.md

Место Виктории Белоус в парламенте, как ожидается, займет Виктор Матрагунэ. Он является юристом по профессии и уроженцем села Пятра Оргеевского района.

Пока неизвестно, кто возглавит парламентскую Комиссию по экономике, которой руководила Белоус.

Источник
realitatea.md logorealitatea
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