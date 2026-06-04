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4 Июня 2026, 17:35
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Apple пришлось удвоить производство MacBook Neo из-за высокого спроса

Apple увеличила план производства ноутбуков MacBook Neo на 2026 год с 5 млн до 10 млн устройств из-за высокого спроса на модель.

Apple пришлось удвоить производство MacBook Neo из-за высокого спроса.
Apple пришлось удвоить производство MacBook Neo из-за высокого спроса.

По его данным, решение об увеличении поставок было принято после запуска ноутбука в марте. Ранее генеральный директор Apple Тим Кук заявлял, что реакция покупателей на MacBook Neo оказалась «за пределами ожиданий» компании. По его словам, спрос на устройство превзошел прогнозы Apple и помог привлечь рекордное число новых пользователей Mac, передает macrumors.com

Данные исследовательской компании IDC также указывают на успешные продажи MacBook Neo. На фоне популярности устройства конкуренты начали адаптировать свои предложения.

MacBook Neo стал самым доступным ноутбуком Apple. В США его стоимость начинается от $600. Модель оснащена процессором A18 Pro, ранее использовавшимся в iPhone, и предлагается в нескольких цветовых вариантах корпуса.

Источник
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