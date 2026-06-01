Спрос на госбумаги в Молдове растет.

Месячные продажи растут благодаря коротким бумагам. За 5 месяцев 2026 г. было продано ГЦБ на сумму 26 млрд леев, что на треть превышает объемы продаж того же периода прошлого года, передает logos-pres.md

По данным министерства финансов, в первые пять месяцев 2026 года средневзвешенная процентная ставка на первичных аукционах по ГЦБ составила 9,38%.

Доходность государственных ценных бумаг, по данным минфина, в первые пять месяцев 2026 года в среднем незначительно снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, опустившись с диапазона около 9,6%–10,1% до текущих средневзвешенных 9,38%.

Со стороны коммерческих банков преимущественно пользуются спросом короткие ГЦБ для быстрого управления ликвидностью. Доходность по 182-дневным и 364-дневным казначейским обязательствам на межбанковских аукционах в начале июня 2026 года зафиксировалась на уровне около 9,5% – 9,9%.

В мае было продано ГЦБ на 6,8 млрд леев, выкуплено ранее проданных — на 5,4 млрд, что сделало возможным чистое финансирование расходов бюджета после обслуживания долга. Увеличение государственного долга произошло за счет положительного чистого финансирования на первичном рынке ГЦБ в номинальном выражении в размере 5 649,98 млн леев, а также — за счет положительного чистого финансирования от прямого размещения ГЦБ среди физических лиц в размере 216,52 млн леев.

По состоянию на 31 мая 2026 года внутренний государственный долг страны в номинальном выражении по сравнению с началом года увеличился на 5 866,5 млн леев и составил 57 861,33 млн леев, сообщает министерство финансов.

Рост внутреннего госдолга ускоряется одновременно с увеличением спроса и предложения к размещению, учитывая конъюнктуру на рынке ГЦБ и потребность правительства в деньгах. В мае за месяц он увеличился на 1,4 млрд леев, тогда как в апреле лишь на 377 млн леев.