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logos.press.md logologos
13 Июня 2026, 09:00
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Спрос на госбумаги в Молдове растет

Правительство продает государственные ценные бумаги (ГЦБ) рекордными темпами, пользуясь повышенным спросом на них как на доходный инструмент инвестирования, перекрывающий банковские депозиты.

Спрос на госбумаги в Молдове растет.
Спрос на госбумаги в Молдове растет.

Месячные продажи растут благодаря коротким бумагам. За 5 месяцев 2026 г. было продано ГЦБ на сумму 26 млрд леев, что на треть превышает объемы продаж того же периода прошлого года, передает logos-pres.md

По данным министерства финансов, в первые пять месяцев 2026 года средневзвешенная процентная ставка на первичных аукционах по ГЦБ составила 9,38%. 

Доходность государственных ценных бумаг, по данным минфина, в первые пять месяцев 2026 года в среднем незначительно снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, опустившись с диапазона около 9,6%–10,1% до текущих средневзвешенных 9,38%. 

Со стороны коммерческих банков преимущественно пользуются спросом короткие ГЦБ для быстрого управления ликвидностью. Доходность по 182-дневным и 364-дневным казначейским обязательствам на межбанковских аукционах в начале июня 2026 года зафиксировалась на уровне около 9,5% – 9,9%. 

В мае было продано ГЦБ на 6,8 млрд леев, выкуплено ранее проданных — на 5,4 млрд, что сделало возможным чистое финансирование расходов бюджета после обслуживания долга. Увеличение государственного долга произошло за счет положительного чистого финансирования на первичном рынке ГЦБ в номинальном выражении в размере 5 649,98 млн леев, а также — за счет положительного чистого финансирования от прямого размещения ГЦБ среди физических лиц в размере 216,52 млн леев. 

По состоянию на 31 мая 2026 года внутренний государственный долг страны в номинальном выражении по сравнению с началом года увеличился на 5 866,5 млн леев и составил 57 861,33 млн леев, сообщает министерство финансов. 

Рост внутреннего госдолга ускоряется одновременно с увеличением спроса и предложения к размещению, учитывая конъюнктуру на рынке ГЦБ и потребность правительства в деньгах. В мае за месяц он увеличился на 1,4 млрд леев, тогда как в апреле лишь на 377 млн леев.

Источник
logos.press.md logologos
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