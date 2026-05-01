ВСП о внешней оценке генпрокурора: Решение принято на основе проверенных материалов.

Обсуждения возникли после того, как в прессе появились детали отчета Комиссии по оценке, согласно которым часть его имущества происходит из семейного наследства, найденного в хозяйстве родителей, передает moldpres.md

ВСП подчеркнул, что внешняя оценка представляет собой сложный процесс, осуществляемый в несколько этапов с участием независимой комиссии и экспертов, и предполагает проверку значительного объема документов, объяснений, данных и обстоятельств. Впоследствии, в пределах полномочий, предусмотренных законом, ВСП рассматривает представленные материалы и выводы, обеспечивая соблюдение правовой базы и применимых процессуальных гарантий.

«ВСП считает, что любой публичный анализ подобного случая должен учитывать все элементы, исследованные в рамках процедуры, и избегать вырывания из контекста отдельных заявлений или обстоятельств, которые могут создать искаженное представление о выводах комиссии», — подчеркнули в совете.

ВСП отмечает, что оценка включала аспекты, касающиеся семейного положения, унаследованного имущества, экономической деятельности членов семьи и других личных обстоятельств за продолжительный период времени, которые требуют комплексного и внимательного рассмотрения.

Согласно отчету об оценке, объяснения, представленные Александру Макидоном, были проанализированы с точки зрения их последовательности, логичности и аргументированности и проверены путем сопоставления с материалами и информацией, собранными комиссией.

«В данном случае ВСП принял решение на основе отчета и выводов Комиссии по внешней оценке, после рассмотрения всех обстоятельств и материалов, проверенных в рамках законной процедуры, а не на основе толкований или спекуляций, появившихся впоследствии в общественном пространстве», — аргументировали в ВСП.

Реакция ВСП последовала после того, как в общественном пространстве появились детали отчета Комиссии по оценке, согласно которым часть имущества Генерального прокурора происходит из семейного наследства, найденного в хозяйстве родителей.