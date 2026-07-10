Вдова умершего от COVID-19 врача публично обратилась к экс-министру здравоохранения.

Супруга врача-уролога Александра Грека, скончавшегося после заражения COVID-19, публично обратилась к Алле Немеренко.

Женщина заявляет, что до сих пор не получила ответа, почему ее семье не была выплачена предусмотренная компенсация в связи со смертью медика при исполнении профессиональных обязанностей.

Врач-уролог Александр Грек, 1960 года рождения, заразился коронавирусом после оказания медицинской помощи пациенту. Через несколько дней у пациента подтвердился COVID-19, затем заболел сам врач, а позже инфекцией заразились и другие члены семьи. Впоследствии медик скончался.

В обращении отмечается, что во время пандемии действовал приказ о выплате единовременной компенсации в размере 100 тысяч леев семьям медицинских работников, умерших от COVID-19 при исполнении служебных обязанностей. Однако, как утверждает вдова, семье выплатили лишь пособие, положенное переболевшему медицинскому работнику, объяснив это тем, что врач не работал в так называемой «красной зоне».

«Разве врач, который заразился, спасая пациента, менее достоин защиты только потому, что работал не в "красной зоне"?» - задается вопросом женщина.

Она также утверждает, что ранее просила Аллу Немеренко принять ее лично, однако встреча не состоялась. По ее словам, обращение было перенаправлено по месту работы супруга, где вопрос так и не был решен.

В своем обращении вдова спрашивает бывшего министра, почему, занимая эту должность, она не разобралась в ситуации семьи врача, который, по ее словам, заразился на работе и погиб, исполняя профессиональный долг.

Женщина подчеркивает, что не просит жалости, а требует справедливости и честного ответа.

Она также заявила, что с уважением относится к тому, что государство оперативно оказало помощь семьям погибших при исполнении служебного долга полицейских, однако считает, что медицинские работники, умершие после заражения COVID-19 во время оказания помощи пациентам, заслуживают такого же отношения.

По словам вдовы, ее муж был инвалидом III группы, но, несмотря на состояние здоровья, продолжал работать наравне с коллегами в самый тяжелый период пандемии и не отказался помогать пациентам, понимая все риски.