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unimedia.info logounimedia
1 Июля 2026, 09:46
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Вдова сбитого насмерть полицейского: О смерти супруга я узнала из новостей

Виктория, жена полицейского Михаила Кирияка, рассказала, что в последний раз видела своего мужа утром в день трагедии, когда он уехал в сторону Бельц.

Вдова сбитого насмерть полицейского: О смерти супруга я узнала из новостей.
Вдова сбитого насмерть полицейского: О смерти супруга я узнала из новостей.

«Было около 5:30 утра, когда он вышел из дома, чтобы к 6:00 добраться до Бельц. Я его проводила — и всё. Мы еще немного общались днем по поводу дня рождения нашей дочери», - рассказала супруга, сообщает unimedia.info 

Женщина говорит, что перед трагедией у нее было необъяснимое чувство.

«После того как я его проводила, я легла рядом с дочкой, и у меня будто что-то покалывало в левой стороне».

Близкие родственники полицейского рассказали, что по дороге в больницу Сынжерей они узнали из новостей о его смерти. Супруга говорит, что не успела увидеть мужа живым.

«Мне сказали, что он в больнице Сынжерей в очень тяжелом состоянии. Я позвонила человеку, который сообщил, что у него травмирована левая нога и есть другие тяжелые травмы. Он тогда был в сознании и разговаривал. Я позвала сестру и мы поехали в больницу. Но по дороге, когда оставалось около 20 км, я увидела, что люди начали писать мне соболезнования. Когда я приехала, врачи сказали, что сделали всё возможное, но… Я не успела его увидеть, хотела, но меня не пустили. Сказали, что сейчас не подходящий момент», — рассказала женщина.

23 июня на трассе R6, в селе Григоровка Сынжерейского района, двое патрульных полицейских были сбиты автомобилем, когда находились на обочине во время службы. Позже оба скончались в больнице. Погибшим было 25 и 29 лет.

По словам главы Генерального инспектората полиции Виорела Чернэуцану, водитель, сбивший полицейских, вероятно, заснул за рулем.

Источник
unimedia.info logounimedia
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