30 Июля 2026, 19:26
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Под Теленештами Tesla насмерть сбила 74-летнюю женщину
В полицию Теленешт 30 июля поступило сообщение о серьезном дорожно-транспортном происшествии на выезде из села Мындрешть, на трассе G-65 Теленешть — Кышла.
По предварительным данным, 43-летний водитель автомобиля Tesla сбил 74-летнюю жительницу села Мындрешть, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода.
От полученных травм женщина скончалась на месте до прибытия бригады скорой помощи.
Водителя проверили на алкоголь, результат оказался отрицательным.
Сотрудники полиции продолжают расследование, чтобы установить все обстоятельства аварии.