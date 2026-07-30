Под Теленештами Tesla насмерть сбила 74-летнюю женщину

В полицию Теленешт 30 июля поступило сообщение о серьезном дорожно-транспортном происшествии на выезде из села Мындрешть, на трассе G-65 Теленешть — Кышла.

Под Теленештами Tesla насмерть сбила 74-летнюю женщину.