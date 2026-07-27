Василе Шарамет временно возглавил MoldATSA.

У государственного предприятия по использованию воздушного пространства и обслуживанию воздушного движения MoldATSA новый исполняющий обязанности администратора.

Агентство публичной собственности (АПС) сообщило, что эту должность на переходный период займет Василе Шарамет — бывший руководитель Органа гражданской авиации, сообщает bani.md

Смена руководства произошла после прекращения полномочий Думитру Вангели. Его управленческая деятельность была приостановлена, а затем административный совет предприятия одобрил его заявление об отставке.

По данным АПС, совет директоров MoldATSA решил назначить Василе Шарамета временным руководителем до проведения конкурса на замещение должности администратора.

Нового исполняющего обязанности главы предприятия сегодня представил коллективу MoldATSA заместитель генерального директора Агентства публичной собственности Ион Чумак.