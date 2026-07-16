В Минэнерго объяснили подорожание газа: "Лучше сейчас, чем зимой".

По данным Министерства энергетики, повышение тарифов на природный газ обусловлено ситуацией на международных рынках, на которую в первую очередь повлиял конфликт в районе Ормузского пролива.

В опубликованном сообщении ведомство отмечает, что, хотя многие уже перестали ежедневно следить за событиями на Ближнем Востоке, энергетические рынки мгновенно реагируют на каждую эскалацию конфликта, пишет realitatea.md

По данным министерства, прогнозы, сделанные в конце прошлого года, предполагали заметное снижение цен на газ начиная с апреля. Однако ситуация кардинально изменилась после обострения конфликта в районе Ормузского пролива, что усилило конкуренцию между Европой и Азией за закупку СПГ.

Согласно данным Goldman Sachs и Kpler, экспорт сжиженного природного газа из стран Персидского залива восстанавливается значительно медленнее, чем экспорт нефти. В то же время импорт СПГ в Китай вновь начал расти, усиливая конкуренцию за доступные объёмы газа. Кроме того, запасы газа в странах Северо-Западной Европы остаются ниже уровня предыдущих лет, что сохраняет давление на рынок.

Министерство уточняет, что эти риски были рассмотрены на заседании Национального центра по управлению кризисными ситуациями, где оценивалось влияние геополитических событий на безопасность поставок энергоресурсов в Республику Молдова.

Власти напоминают, что Молдова закупает газ по ценам международного рынка, и даже в период зависимости от единственного поставщика страна не была защищена от биржевых колебаний. Напротив, энергетический кризис 2021–2022 годов показал, насколько уязвимой была республика, когда энергоресурсы использовались как инструмент давления.

В этой связи Министерство энергетики вновь заявило о необходимости изменить методологию установления регулируемых тарифов, чтобы НАРЭ была обязана пересматривать их ежеквартально, а не только один раз в год. По мнению ведомства, такой механизм позволит оперативнее как повышать, так и снижать тарифы в зависимости от ситуации на рынке.

В министерстве также предупредили, что откладывание пересмотра тарифов не устраняет реальные издержки, а приводит к накоплению тарифных отклонений, что негативно сказывается на финансовой устойчивости компаний энергетического сектора и способности Energocom обеспечивать бесперебойные поставки природного газа.

Напомним, 15 июля Energocom обратился в НАРЭ с просьбой повысить тариф на природный газ на 6,52 лея — до 20,93 лея за кубометр.