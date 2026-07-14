theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
noi.md logonoi
14 Июля 2026, 07:36
11 661
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Вадим Чебан: Введение углеродного налога в Молдове повлияет на стоимость продукции

"В Молдове будет введен налог на выбросы углерода, и от этого мы никуда не денемся", - заявил председатель Правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан.

Вадим Чебан: Введение углеродного налога в Молдове повлияет на стоимость продукции.
Вадим Чебан: Введение углеродного налога в Молдове повлияет на стоимость продукции.

Он отметил, что этот вопрос сейчас обсуждается, а введение налога на выбросы углерода отразится на стоимости продукции, пишет noi.md

Вадим Чебан обратил внимание на то, что подобный механизм уже действует в Европейском союзе, где применяется так называемый углеродный налог (carbon tax) — налог, взимаемый с содержания углерода в топливе, как правило, в транспортном и энергетическом секторах.

По его словам, этот механизм также применяется в отношении электроэнергии, производимой в странах, не входящих в Европейский союз.

Глава Moldovagaz отметил, что остаётся еще много вопросов, которые требуют очень чёткого планирования. «Но пока я не нахожу ответа в тех документах правительства, которые читаю», — отметил Вадим Чебан.

Источник
noi.md logonoi
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте