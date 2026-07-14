Вадим Чебан: Введение углеродного налога в Молдове повлияет на стоимость продукции.

"В Молдове будет введен налог на выбросы углерода, и от этого мы никуда не денемся", - заявил председатель Правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан.

Он отметил, что этот вопрос сейчас обсуждается, а введение налога на выбросы углерода отразится на стоимости продукции, пишет noi.md

Вадим Чебан обратил внимание на то, что подобный механизм уже действует в Европейском союзе, где применяется так называемый углеродный налог (carbon tax) — налог, взимаемый с содержания углерода в топливе, как правило, в транспортном и энергетическом секторах.

По его словам, этот механизм также применяется в отношении электроэнергии, производимой в странах, не входящих в Европейский союз.

Глава Moldovagaz отметил, что остаётся еще много вопросов, которые требуют очень чёткого планирования. «Но пока я не нахожу ответа в тех документах правительства, которые читаю», — отметил Вадим Чебан.