Вадим Чебан: Исторические долги накопились из-за отсрочки платежей за тепло

Исторические долги перед «Газпромом» сформировались из-за практики отсрочки платежей за тепло, когда потребители рассчитывались уже после окончания отопительного сезона. Об этом заявил глава Moldovagaz Вадим Чебан.

Компания Termoelectrica покупает сейчас природный газ на бирже, где нужно платить за него в аванс, поэтому в ситуации нехватки оборотных средств проблематично допустить рассрочку платежей за тепло для потребителей, чтобы снизить финансовую нагрузку для них в отопительный сезон, передает noi.md

Такое мнение высказал председатель правления АО Moldovagaz Вадим Чебан. Комментируя возможность распределить часть оплаты за тепло для потребителей на весну и лето, чтобы снизить нагрузку в отопительный сезон, обеспечить рассрочку платежей, он отметил, что этот метод в своё время привёл к накоплению долгов перед «Газпромом».

«В том числе, из-за того, что потребители не оплачивали в этот период, тарифная политика плюс отставание платежей привели к тому, что предыдущий поставщик тепла в Кишиневе, Termocom, накопил долги перед Moldovagaz, а Moldovagaz, в свою очередь, накопил долги перед «Газпромом. Это вот именно один из способов, как были накоплены эти долги, как они сформировались», - сказал Вадим Чебан.

Он отметил, что сегодня компания Termoelectrica (бывший Termocom) покупает природный газ на бирже, и им поставляют «голубое топливо» не по долгосрочному контракту, как ранее, поскольку с 1 апреля 2026 года крупные потребители газа вышли на биржу, а на рынке нужно платить за газ в аванс.

Вадим Чебан подчеркнул, что компании необходимо иметь достаточные оборотные средства, чтобы оплачивать поставки частному поставщику газа на свободном рынке. И если говорить о какой-то отсрочке платежей, то она не может быть больше 30 дней.

«Либо это в течение месяца происходит оплата, либо по окончанию месяца поставки, дата фактурирования. Допустим, пятого числа месяца, следующего за месяцем поставки, нужно оплатить. У меня вопрос, если у компании Termoelectrica такие оборотные средства, чтобы оплатить вот этим поставщикам. В этом вся загвоздка», - отметил он.

По его словам, если по цепочке нет оплаты со стороны потребителя, то Termoelectrica окажется в ситуации неоплаты перед внешним либо внутренним поставщиком газа. Глава Moldovagaz пояснил, что исторические долги накопились как раз из-за такой модели, когда у людей не было денег зимой, и они платили за тепло летом. Этот кассовый разрыв переходил на Moldovagaz. В итоге Moldovagaz финансировал всё это.

«Так называемый кэшфлоу должен быть. Там было два важных вопроса. Это отставание платежей, кассовый разрыв, а второй - это тарифная политика. Там даже те деньги, которые они платили, допустим, летом, они всё равно не покрывали весь тариф, все расходы на поставку», - сказал Вадим Чебан.