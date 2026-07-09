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noi.md logonoi
9 Июля 2026, 07:36
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Вадим Чебан: Исторические долги накопились из-за отсрочки платежей за тепло

Исторические долги перед «Газпромом» сформировались из-за практики отсрочки платежей за тепло, когда потребители рассчитывались уже после окончания отопительного сезона. Об этом заявил глава Moldovagaz Вадим Чебан.

Вадим Чебан: Исторические долги накопились вследствие просрочки платежей потребителей.
Вадим Чебан: Исторические долги накопились вследствие просрочки платежей потребителей.

Компания Termoelectrica покупает сейчас природный газ на бирже, где нужно платить за него в аванс, поэтому в ситуации нехватки оборотных средств проблематично допустить рассрочку платежей за тепло для потребителей, чтобы снизить финансовую нагрузку для них в отопительный сезон, передает noi.md

Такое мнение высказал председатель правления АО Moldovagaz Вадим Чебан. Комментируя возможность распределить часть оплаты за тепло для потребителей на весну и лето, чтобы снизить нагрузку в отопительный сезон, обеспечить рассрочку платежей, он отметил, что этот метод в своё время привёл к накоплению долгов перед «Газпромом».

«В том числе, из-за того, что потребители не оплачивали в этот период, тарифная политика плюс отставание платежей привели к тому, что предыдущий поставщик тепла в Кишиневе, Termocom, накопил долги перед Moldovagaz, а Moldovagaz, в свою очередь, накопил долги перед «Газпромом. Это вот именно один из способов, как были накоплены эти долги, как они сформировались», - сказал Вадим Чебан.

Он отметил, что сегодня компания Termoelectrica (бывший Termocom) покупает природный газ на бирже, и им поставляют «голубое топливо» не по долгосрочному контракту, как ранее, поскольку с 1 апреля 2026 года крупные потребители газа вышли на биржу, а на рынке нужно платить за газ в аванс.

Вадим Чебан подчеркнул, что компании необходимо иметь достаточные оборотные средства, чтобы оплачивать поставки частному поставщику газа на свободном рынке. И если говорить о какой-то отсрочке платежей, то она не может быть больше 30 дней.

«Либо это в течение месяца происходит оплата, либо по окончанию месяца поставки, дата фактурирования. Допустим, пятого числа месяца, следующего за месяцем поставки, нужно оплатить. У меня вопрос, если у компании Termoelectrica такие оборотные средства, чтобы оплатить вот этим поставщикам. В этом вся загвоздка», - отметил он.

По его словам, если по цепочке нет оплаты со стороны потребителя, то Termoelectrica окажется в ситуации неоплаты перед внешним либо внутренним поставщиком газа. Глава Moldovagaz пояснил, что исторические долги накопились как раз из-за такой модели, когда у людей не было денег зимой, и они платили за тепло летом. Этот кассовый разрыв переходил на Moldovagaz. В итоге Moldovagaz финансировал всё это.

«Так называемый кэшфлоу должен быть. Там было два важных вопроса. Это отставание платежей, кассовый разрыв, а второй - это тарифная политика. Там даже те деньги, которые они платили, допустим, летом, они всё равно не покрывали весь тариф, все расходы на поставку», - сказал Вадим Чебан.

Источник
noi.md logonoi
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