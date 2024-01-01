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noi.md logonoi
1 Июля 2026, 07:45
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Сотрудница MoldATSA: Вангели гасил личные долги за счет госпредприятия

Бывшего администратора MoldATSA Дмитрия Вангели обвиняют в том, что он занимал крупные суммы наличных у своих подчиненных и возвращал их за счет повышения зарплат, продвижения по службе и премий из бюджета госструктуры.

Сотрудница MoldATSA: Вангели гасил личные долги за счет госпредприятия.
Сотрудница MoldATSA: Вангели гасил личные долги за счет госпредприятия.

Данные заявления прозвучали от действующей сотрудницы компании, которая утверждает, что руководство учреждения превратило управление кадрами в инструмент покрытия частных финансовых обязательств директора, пишет noi.md

«Он одалживал деньги у некоторых людей предприятия, у некоторых сотрудников, которым затем приходилось увеличивать зарплату, чтобы как бы вернуть этот долг. Он не возвращал долг назад наличными, как брал, он возвращал его через зарплаты, через бонусы, через премии», — призналась сотрудница.

По её словам, эта схема применялась к нескольким работникам коллектива, которые в обмен на предоставленные директору займы получали стабильные финансовые преференции за счет средств MoldATSA.

Источник подчеркнула, что правоохранительные органы, вероятно, знали об этих нарушениях из жалоб, поданных ранее другими сотрудниками, однако вовремя не отреагировали.

Источник
noi.md logonoi
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