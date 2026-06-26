«Молдовагаз» вышел в плюс на 1,2 млрд леев за счет переоценки долгов.

Акционеры АО «Молдовагаз» на годовом собрании утвердили финансовый отчет за 2025 год. Компания зафиксировала чистую прибыль в размере 1,165 млрд леев.

Этот показатель сформировался не от основной деятельности по поставке газа, а в результате перерасчета кредиторской задолженности предприятия, передает rupor.md

Для сравнения, в 2024 году компания получила убыток в 627,6 млн леев. Операционная деятельность компании завершилась с убытком в 40,9 млн леев. Доходы предприятия от продаж составили 15,39 млрд леев. Из этой суммы 13,76 млрд леев ушло на себестоимость продаж, а 1,6 млрд леев составили расходы на реализацию.

Выйти в итоговую прибыль компании позволило снижение курса доллара США к молдавскому лею. Обязательства «Молдовагаза» перед ПАО «Газпром» и ООО «Факторинг-Финанс» номинированы в валюте. Из-за укрепления лея сумма этих долгов при пересчете сократилась. В отчете это отражено как доход от курсовой разницы в размере 1,915 млрд леев.

При этом в самом документе указано, что финансовое положение общества характеризуется отрицательным показателем собственного капитала. На конец 2025 года он составил минус 1,518 млрд леев. Также на балансе предприятия зафиксированы непокрытые убытки прошлых лет на сумму 3,88 млрд леев.

На собрании акционеры также избрали состав Наблюдательного совета из шести человек. «Газпром», владеющий 50% акций предприятия, выдвинуло Сергея Кузнеца, Виталия Маркелова, Кирилла Неуймина и Дмитрия Хандогу.

Агентство публичной собственности, представляющее государство и владеющее 35,33% акций, делегировало в совет двух представителей. Ими стали государственные секретари министерства энергетики Каролина Новак и Виталий Мыца.