В Молдове детские пособия защитят от взыскания за долги.

Детские пособия, социальные выплаты и государственную денежную помощь защитят законом от принудительного взыскания за долги семьи.

Эта норма вошла в пакет законодательных поправок, который одобрила Комиссия по социальной защите, здравоохранению и семье, пишет logos-pres.md

Документ содержит изменения в Исполнительный кодекс, согласно которым доходы, полученные в виде социальных выплат или денежной помощи, предоставляемых государственными учреждениями и получаемых семьей на ребенка, не могут быть подвергнуты принудительному взысканию. Следовательно, эти финансовые средства не смогут быть использованы для погашения долгов.

Законодательная инициатива была разработана министерством труда и социальной защиты на основе международных рекомендаций и практического опыта в области защиты прав ребенка, полученного в деятельности специалистов, регулярно взаимодействующих с детьми как в государственном, так и в частном секторах.

Усиление защиты детей

В то же время авторы предлагают дополнить Трудовой кодекс новыми ограничениями для работников, регулярно контактирующих с детьми. Так, на подобные должности не смогут быть приняты лица, признанные психически негодными для осуществления социальной и профессиональной деятельности с повышенной ответственностью. Также не смогут быть трудоустроены лица, осужденные на основании окончательного судебного решения, либо имеющие статус подозреваемого, обвиняемого или подсудимого по уголовному делу о преступлениях, совершенных против детей.

Эти же ограничения будут применяться к лицам, осуществляющим волонтерскую деятельность, связанную с регулярным взаимодействием с детьми. При этом в случае таких профессий, как профессиональный родительский помощник, родитель-воспитатель и опекун/попечитель, ограничения будут распространены и на членов семьи лица, осуществляющего эту деятельность.

Проект также содержит меры по предотвращению незаконного перемещения или удержания детей за границей путем внедрения правовых инструментов, позволяющих судам оперативно вмешиваться в случаях существования риска возникновения таких ситуаций. Кроме того, укрепляются положения о защите детей в случаях домашнего насилия и нормы, касающиеся поддержания отношений между братьями и сестрами, разлученными вследствие усыновления. Например, в случаях домашнего насилия действие защитного предписания будет распространяться и на ребенка.

Законодательная инициатива устанавливает и четкие сроки рассмотрения дел о лишении родительских прав — до 45 рабочих дней. В случае изъятия ребенка из семьи, когда его безопасность находится под угрозой, предлагаемый срок составляет до 30 рабочих дней.

Проект будет рассмотрен парламентом в первом чтении.