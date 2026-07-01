В выходные дни в Молдове ожидается сильный ветер, местами возможны ливни с грозами.

В Молдове продолжается действие "желтого" уровня метеоопасности из-за сильного ветра.

Синоптики рассказали о том, какой будет погода в период с 4 по 6 июля. По данным метеослужбы, нас ждет переменчивая погода с сильным ветром в начале выходных и постепенным повышением температуры к 6 июля.

По словам метеорологов, атмосферное давление будет низким на протяжении всего периода. 4 июля небо будет переменчивым, а ночью прогнозируют местами кратковременные дожди с грозами.

5 и 6 июля осадки не ожидаются.

Ветер будет дуть с северо-запада, от слабого до умеренного, но 4 июля на обширных территориях ожидается усиление ветра с порывами до 15–20 метров в секунду.

Ночью ожидается температура от +14 до +20°C, а дневные максимумы постепенно повысятся с +22…+27 градусов в начале периода до +24…+29°C 6 июля.

Желтый код метеопасности продлится до 18:00 4 июля.