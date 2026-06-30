После знойной погоды в Молдову придут дожди.

После изнуряющей жары в Молдову придут грозовые дожди, возможно с градом, а температура воздуха немного понизится. По прогнозам синоптиков, местами ожидаются сильные ливни.

"1 июля температура еще больше снизится, поскольку мы находимся в зоне влияния низкого атмосферного давления, и температура не будет выше 35 градусов. Этот циклон принесет с собой дожди и ожидается атмосферная нестабильность, возможно, мы также выпустим предупреждение о грозах. Если исходить из опыта предыдущих лет, местами дожди могут быть более обильными, так как на это влияют местные условия. При высоких температурах возможен град, но сейчас мы не можем точно говорить об этом явлении. Обычно это можно заметить за несколько часов до начала процесса", - сказал глава службы метеопрогнозов Геннадие Рошка, цитирует moldova1.md

Напомним, в Молдове установились экстремально высокие температуры. 30 июня в разных регионах страны действуют желтый, оранжевый и красный уровни метеоопасности. Жарче всего - на юге. Там температура воздуха поднимется до +41 градуса. На севере максимум составит +35 градусов, а в центре, где действует оранжевый уровень метеоопасности, обещают +36-+38 градусов.

Напоминаем, что в Молдове установлены палатки для оказания помощи в жаркую погоду, в которых можно утолить жажду и отдохнуть, а при необходимости вызвать неотложку. Пункты реабилитации работают в Кишиневе, Кагуле, Яловенах, Кантемире, Каушенах, Штефан-Водэ, Хынчештах, Чимишлии и в Гагаузии. За последние сутки к услугам палаток обратились 1 518 человек.