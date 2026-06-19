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logos.press.md logologos
19 Июня 2026, 09:11
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В Молдове движение грузовиков привяжут к прогнозу погоды

Власти планируют ограничивать движение тяжелого автотранспорта в зависимости от метеопредупреждений Государственной гидрометеорологической службы. Соответствующие правила были разработаны министерством инфраструктуры.

В Молдове движение грузовиков привяжут к прогнозу погоды.
В Молдове движение грузовиков привяжут к прогнозу погоды.

В периоды действия так называемых цветовых кодов Национальная администрация автомобильных дорог будет вводить ограничения по тоннажу для транспортных средств, с обязательным указанием списка затронутых дорог, регионов, типа транспорта и временного интервала. Решения будут публиковаться  на официальном сайте учреждения и доводиться до сведения общественности через СМИ. Также Национальная администрация автомобильных дорог будет обязана оперативно уведомлять Генеральный инспекторат полиции и Таможенную службу, пишет logos-pres.md

Законопроект, вводящий эти изменения, был одобрен депутатами в первом чтении. Государственный секретарь министерства инфраструктуры и регионального развития Николай Мындра отметил, что авторы вдохновлялись опытом Румынии.

«Наш транспорт зависит от транспорта соседей. Мы небольшая страна, и наши перевозчики в основном работают на международных маршрутах. Что касается управления рисками стихийных бедствий на дорогах, то в Украине летом предусмотрено, что если температура составляет 28°C и выше, то для грузового транспорта весом 24 тонны и более движение приостанавливается с 10 утра до 8 вечера без исключений. В Румынии — другая концепция, гораздо более гибкая и продуманная, именно это мы и предлагаем», — заявил Мындра в ходе пленарного заседания парламента.

Таким образом, когда Гидрометеослужба будет объявлять предупреждение о цветовом коде, будь то жара, туман, наводнения или обильные снегопады,  администрация дорог совместно с органами местного публичного управления будут вводить временные ограничения на дорогах, находящихся в их ведении.

Источник
logos.press.md logologos
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