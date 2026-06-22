22 Июня 2026, 14:54
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В Молдове продлили желтый уровень метеоопасности: жара до +35 °C
Государственная гидрометеослужба Молдовы объявила жёлтый уровень метеоопасности на 23 июня.
В некоторых районах страны ожидается жаркая погода — температура воздуха поднимется до +33–+35 °C. Объявлен желтый уровень метеоопасности.
Метеорологи призывают жителей учитывать погодные условия, избегать чрезмерных нагрузок на открытом воздухе в самые жаркие часы, пить больше воды и при необходимости обращаться за медицинской помощью.