В выходные дни полицией остановлены десятки водителей в нетрезвом состоянии.

Согласно предоставленной информации, 50 водителей были отстранены от управления транспортными средствами после обнаружения у них алкогольного или наркотического опьянения. В то же время 1524 водителя превысили скоростной режим на участках дорог, контролируемых полицией, передает noi.md

744 водителя не соблюдали знаки приоритета движения и сигналы светофора. Еще 631 человек был оштрафован за остановку транспортных средств в запрещенных местах, а 226 управляли транспортными средствами без ежегодного технического осмотра и без обязательного полиса страхования гражданской ответственности автовладельцев.

Кроме того, 69 водителей были оштрафованы за несоблюдение правил приоритета движения пешеходов и велосипедистов. В отношении 391 человека были составлены протоколы за непристегнутый ремень безопасности и использование мобильного телефона за рулем. Еще 45 человек были наказаны за нарушение правил дорожного движения.

Помимо мониторинга дорожного движения, сотрудники патрульной службы вмешались в 2411 случаев, зарегистрированных через Единую службу 112.