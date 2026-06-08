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noi.md logonoi
8 Июня 2026, 14:27
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В выходные дни полицией остановлены десятки водителей в нетрезвом состоянии

За выходные сотрудники полиции по всей стране зафиксировали более 3680 нарушений ПДД. Данные представлены Национальным инспекторатом общественной безопасности в сводке мероприятий, проведенных на национальных дорогах.

В выходные дни полицией остановлены десятки водителей в нетрезвом состоянии.
В выходные дни полицией остановлены десятки водителей в нетрезвом состоянии.

Согласно предоставленной информации, 50 водителей были отстранены от управления транспортными средствами после обнаружения у них алкогольного или наркотического опьянения. В то же время 1524 водителя превысили скоростной режим на участках дорог, контролируемых полицией, передает noi.md

744 водителя не соблюдали знаки приоритета движения и сигналы светофора. Еще 631 человек был оштрафован за остановку транспортных средств в запрещенных местах, а 226 управляли транспортными средствами без ежегодного технического осмотра и без обязательного полиса страхования гражданской ответственности автовладельцев. 

Кроме того, 69 водителей были оштрафованы за несоблюдение правил приоритета движения пешеходов и велосипедистов. В отношении 391 человека были составлены протоколы за непристегнутый ремень безопасности и использование мобильного телефона за рулем. Еще 45 человек были наказаны за нарушение правил дорожного движения. 

Помимо мониторинга дорожного движения, сотрудники патрульной службы вмешались в 2411 случаев, зарегистрированных через Единую службу 112.

Источник
noi.md logonoi
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