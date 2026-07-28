В вузах Молдовы выросла стоимость обучения: стоматология — до 70 тысяч леев в год.

В 2026 году сразу несколько университетов Молдовы повысили стоимость обучения по контракту. Самыми дорогими по-прежнему остаются специальности в Медуниверситете и Академии музыки, театра и изобразительных искусств.

В Государственном университете медицины и фармакологии стоимость контрактов выросла до 5 тысяч леев. Самой дорогой специальностью остаётся стоматология — обучение обойдётся в 70 тысяч леев в год, пишет realitatea.md

В Академии экономического образования стоимость обучения в 2026 году составляет 15 500 леев для программ лиценциата и 17 тысяч леев для магистратуры по всем специальностям при очной форме обучения, согласно информации на сайте учреждения.

Молдавский технический университет (ТУМ) повысил стоимость обучения на 2 тысячи леев по всем специальностям лиценциата, за исключением ветеринарной медицины. В этом случае стоимость контракта выросла на 3 тысячи леев. Полный список цен по каждой специальности можно посмотреть здесь.

В Академии музыки, театра и изобразительных искусств цены не повысились. Стоимость обучения по специальностям в сфере искусства варьируется от 8500 леев (магистратура по драматургии) до 56 900 леев (лиценциата по академическому вокалу). Полный список цен можно найти здесь.

В Государственном педагогическом университете имени Иона Крянгэ стоимость обучения ранее составляла от 8 до 15 тысяч леев в зависимости от специальности. Сейчас контракты стоят от 9 до 16 тысяч леев. Полный список специальностей и стоимость обучения по каждой из них можно посмотреть здесь.

В Государственном университете Молдовы стоимость контрактов в 2026 году составляет от 9 до 18 тысяч леев. Самая дорогая специальность — «Дизайн игр». В прошлом году стоимость обучения варьировалась от 8 до 18 тысяч леев. Полный список тарифов можно найти здесь.

В Бельцком государственном университете самая дорогая специальность — «Бизнес и администрирование» с преподаванием на английском языке, стоимость обучения по которой составляет 1700 евро. На остальных программах стоимость контрактов варьируется от 10 400 до 22 тысяч леев. Полный список цен можно посмотреть здесь.

В Академии полиции им. Штефана чел Маре стоимость обучения по программам лиценциата в 2026 году составляет от 9 до 12 500 леев. Желающим получить диплом магистра на платной основе придется заплатить 17 тысяч леев за два года обучения. Больше подробностей можно узнать здесь.