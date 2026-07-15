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protv.md logoprotv
15 Июля 2026, 10:27
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Пассажиры пожаловались на цены в аэропорту Кишинева: "Сэндвич стоит 95 леев"

Пассажиры Международного аэропорта Кишинева вновь пожаловались на высокие цены в кафе и магазинах, а также на ограниченный ассортимент товаров.

Пассажиры пожаловались на цены в аэропорту Кишинева: &#34;Сэндвич стоит 95 леев&#34;.
Пассажиры пожаловались на цены в аэропорту Кишинева: "Сэндвич стоит 95 леев".

На этом фоне эксперт предложил передать коммерческую деятельность специализированным операторам, однако руководство аэропорта заявило, что возвращаться к прежней модели управления не планирует, сообщает protv.md

Многие пассажиры, в том числе в социальных сетях, жалуются на высокие цены и небольшой ассортимент товаров в торговых точках аэропорта.

Среди примеров — сэндвич за 95 леев, круассан с курицей за 105 леев, десерт за 95 леев, латте за 70 леев, плацинда с мясом за 55 леев и бутылка воды за 15 леев.

Коммерческая деятельность и общественное питание находятся под управлением аэропорта уже около года.

Директор программы «Экономическая и экологическая инфраструктура» аналитического центра Expert-Grup Виталие Рапча считает, что аэропорт должен сосредоточиться на управлении инфраструктурой, а торговлю и общественное питание передать специализированным компаниям.

По его мнению, такие операторы смогут быстрее адаптироваться к потребностям пассажиров и предложить более конкурентоспособные услуги. При этом администрация аэропорта сможет сосредоточить ресурсы на решении приоритетных задач, таких как снижение загруженности терминала и расширение его пропускной способности.

Рапча также отметил, что недовольство пассажиров вполне оправдано, поскольку государственный оператор не обладает достаточной гибкостью, чтобы оперативно менять ассортимент товаров и меню в соответствии с запросами путешественников.

В свою очередь директор Международного аэропорта Кишинева Сергей Споялэ не согласился с такой оценкой. По его словам, за последний год команда аэропорта приобрела необходимый опыт в управлении коммерческими услугами и постоянно анализирует отзывы пассажиров, чтобы лучше учитывать их пожелания.

Он также подчеркнул, что возвращение к модели, при которой торговля и общественное питание управлялись частными операторами, не рассматривается. По словам Споялэ, эти виды деятельности экономически выгодны для предприятия, а руководство намерено и дальше совершенствовать качество предоставляемых пассажирам услуг.

Международный аэропорт Кишинева вернулся в государственную собственность в марте 2023 года после расторжения концессионного договора с компанией Avia Invest, подконтрольной беглому олигарху Илану Шору.

Контракт концессии, заключенный на 49 лет, предусматривал инвестиции в размере более 240 млн евро. В 2020 году Агентство публичной собственности расторгло соглашение, заявив, что концессионер не выполнил взятые на себя инвестиционные обязательства.

Источник
protv.md logoprotv
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