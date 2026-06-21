В воскресенье в Кишиневе временно перекроют улицы в центре города.

Водителям, которые сегодня будут передвигаться по центру Кишинева, следует учитывать временные ограничения движения, введенные в связи с проведением марша Pride.

Движение транспорта будет ограничено с 12:00 до 14:00. Ограничения затронут улицу Букурешть на участке между улицами Измаил и Сергея Лазо, а также улицу Сергея Лазо между улицами Букурешть и Михаила Когэлничану, передает rupor.md

На время проведения мероприятия сотрудники полиции будут обеспечивать регулирование движения и помогать в разгрузке транспортных потоков в зонах ограничений.

Правоохранительные органы рекомендуют водителям соблюдать указания регулировщиков, проявлять терпение в условиях движения и по возможности использовать альтернативные маршруты, чтобы избежать участков с ограниченным проездом.