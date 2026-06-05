В выходные в Кишинёве пройдут соревнования «Дуатлон»: некоторые улицы будут перекрыты.

Ограничения вводятся в связи с проведением спортивного мероприятия «Дуатлон», организованного профильными спортивными федерациями Молдовы, передает noi.md

В указанный период общественный транспорт, пересекающий эту зону, будет курсировать по изменённым маршрутам. Изменения в движении общественного транспорта:

• Троллейбус № 38 (в прямом направлении): будет следовать с улицы Михая Витязула по улице Петриканской, Каля Орхеюлуй, бульвару Ренаштерий Национале, улице Албишоара и далее по установленному маршруту. В обратном направлении троллейбус будет курсировать по обычному маршруту;

• Маршрутное такси № 174 (в прямом направлении): будет следовать с улицы Ион Крянгэ по улице Митрополита Дософтея, улице Сергея Лазо, улице Колумна и далее по установленному маршруту.

В обратном направлении микроавтобус будет курсировать по обычному маршруту. Водителей призывают соблюдать указания регулировщиков, проявлять терпение и дисциплину на дорогах.