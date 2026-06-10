10 Июня 2026, 19:27
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На Ботанике на две ночи перекроют движение по улице Буребиста
В секторе Ботаника временно ограничат движение транспорта по улице Буребиста на участке между бульваром Дачия и улицей Сармизеджетуса.
Об этом сообщили в примэрии муниципия Кишинёв, передает zdg.md
Ограничения будут действовать в ночное время: с 22:00 10 июня до 06:00 11 июня, а также с 22:00 11 июня до 06:00 12 июня.
Как пояснили в мэрии, временное перекрытие связано с проведением работ по асфальтированию проезжей части.
Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты и соблюдать указания сотрудников, регулирующих дорожное движение.