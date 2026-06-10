На Ботанике на две ночи перекроют движение по улице Буребиста

Об этом сообщили в примэрии муниципия Кишинёв, передает zdg.md

Ограничения будут действовать в ночное время: с 22:00 10 июня до 06:00 11 июня, а также с 22:00 11 июня до 06:00 12 июня.

Как пояснили в мэрии, временное перекрытие связано с проведением работ по асфальтированию проезжей части.