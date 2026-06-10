theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
zdg.md logozdg
10 Июня 2026, 19:27
2 744
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

На Ботанике на две ночи перекроют движение по улице Буребиста

В секторе Ботаника временно ограничат движение транспорта по улице Буребиста на участке между бульваром Дачия и улицей Сармизеджетуса.

На Ботанике на две ночи перекроют движение по улице Буребиста
На Ботанике на две ночи перекроют движение по улице Буребиста

Об этом сообщили в примэрии муниципия Кишинёв, передает zdg.md

Ограничения будут действовать в ночное время: с 22:00 10 июня до 06:00 11 июня, а также с 22:00 11 июня до 06:00 12 июня.

Как пояснили в мэрии, временное перекрытие связано с проведением работ по асфальтированию проезжей части.

Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты и соблюдать указания сотрудников, регулирующих дорожное движение.

Источник
zdg.md logozdg
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте