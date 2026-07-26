В водоемах Молдовы с начала года погибли 27 человек.

Данные привело Национальное агентство общественного здоровья (НАОЗ) на фоне летнего сезона, когда число происшествий на воде возрастает.

За шесть месяцев 2026 года в молдавских водоемах погибли 27 человек, в том числе пять детей, передает logos-pres.md

Статистика предоставлена в связи со Всемирным днем предотвращения утоплений. По данным НАОЗ, информацию о случаях гибели на воде ведомство получило от Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС). В спасательной службе отмечают, что особую опасность представляют ситуации, когда дети находятся возле водоемов без контроля взрослых.

В конце июня в стране за короткий период произошло несколько случаев гибели несовершеннолетних. В одном из случаев 10-летняя девочка погибла в водоеме возле села Окюл-Алб Дрокиевского района. Еще одна трагедия произошла в Ниспоренском районе, где погиб подросток.

В Сороках 13-летняя девочка утонула в пруду. По данным ГИЧС, в момент происшествия рядом с ней находился младший брат, но взрослых поблизости не было. В ГИЧС также сообщили о случаях спасения людей. Так, в июне спасатели помогли выбраться из воды 12-летнему ребенку в одном из водоемов Кишинева.

НАОЗ отмечает, что снижение числа утоплений зависит не только от работы спасательных служб, но и от соблюдения правил безопасности самими гражданами. Спасатели призвали жителей соблюдать правила безопасности во время отдыха у воды.

Среди основных рекомендаций — купаться только в разрешенных местах, не оставлять детей без присмотра и не заходить в воду в незнакомых местах. По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям Молдовы, в 2025 году в водоемах страны погибли 56 человек, в том числе 12 несовершеннолетних.