В воде детсада и гимназии в Бельцах нашли колиформные бактерии.

Ранее министр здравоохранения Эмиль Чебан заявлял, что вода в городе соответствует действующим нормам и пригодна для питья, передает rupor.md

По данным НAОЗ, вода в эти учреждения поступает из подземного источника, скважины № 29, и до потребителей проходит несколько технологических этапов, включая хлорирование.

Повторные пробы взяли 29 мая после появления результатов лаборатории из Румынии. Воду проверили в резервуаре системы, в двух кранах детсада № 2 и в одном кране гимназии № 10.

Результаты, полученные 31 мая, показали 1 КОЕ на 100 мл колиформных бактерий в резервуаре. При этом в пробах из кранов детсада № 2 показатели составили 26 и 32 КОЕ на 100 мл, а в пробе из гимназии № 10 30 КОЕ на 100 мл.

В агентстве заявили, что разница между показателями в резервуаре и в кранах указывает на необходимость проверить внутренние водопроводные сети учреждений.

НAОЗ уточняет, что колиформные бактерии не следует автоматически считать патогенными или вызывающими заболевание. Их используют как микробиологический показатель санитарного состояния воды и необходимости дополнительных проверок.

Для детсада № 2 местные власти 1 июня установили фильтр. С 2 июня, после возвращения детей в учреждение, рекомендовано использовать бутилированную воду для питья и приготовления пищи, а воду из крана только для технических нужд.

Для гимназии № 10, с учетом каникул, также рекомендовали использовать воду из водопровода только в технических целях до получения новых лабораторных результатов.

3 июня специалисты взяли новые пробы на маршруте водопровода, питаемого скважиной № 29. Проверяют воду из источника, резервуара, а также в детсаду № 2 до и после фильтрации.

До получения результатов НAОЗ рекомендовало временно обеспечить детсад бутилированной водой, проверить внутренние сети, провести их промывку и дезинфекцию и продолжить мониторинг.