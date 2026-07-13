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rupor.md logorupor
13 Июля 2026, 16:45
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В упавшем возле Копанки дроне нашли 40 кг взрывчатки

Саперы Национальной армии установили, что беспилотник, упавший ночью возле села Копанка Каушанского района, был российским дроном типа Герань-2. В аппарате обнаружили боевую часть с 40 кг взрывчатки и поражающими элементами.

В упавшем возле Копанки дроне нашли 40 кг взрывчатки.
В упавшем возле Копанки дроне нашли 40 кг взрывчатки.

По данным Министерства обороны, специалисты батальона Codru осмотрели обломки на месте. Они установили, что после удара о землю и воспламенения топлива у дрона сгорели крылья и задняя часть, передает rupor.md

При этом боевая часть оставалась подключенной к системе, но не сдетонировала. Саперы должны уничтожить ее в условиях максимальной безопасности.

В министерстве уточнили, что найденный тип беспилотника весит 248,2 кг.

Дрон упал 13 июля около 01:03 вблизи села Копанка. После падения произошел взрыв и начался пожар, который потушили спасатели. По предварительной информации, никто не пострадал.

Ранее в Минобороны сообщили, что объект был зафиксирован Службой воздушных операций Национальной армии в районе Копанки. По предварительной версии, дрон мог пересечь воздушное пространство Молдовы на фоне массированных ударов России по Одесской области Украины.

Источник
rupor.md logorupor
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