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realitatea.md logorealitatea
13 Июля 2026, 14:59
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Упавший в Копанке дрон оказался в 50 метрах от жилого дома: жильцов эвакуировали

Беспилотник, который минувшей ночью упал на окраине села Копанка Каушанского района, приземлился примерно в 50 метрах от жилого дома, где проживают двое пожилых людей. Из соображений безопасности их эвакуировали.

Упавший в Копанке дрон оказался в 50 метрах от жилого дома: жильцов эвакуировали.
Упавший в Копанке дрон оказался в 50 метрах от жилого дома: жильцов эвакуировали.

«Мы вместе со специалистами осмотрели место и установили, что этот дрон пролетел над селом и прошел буквально между двумя опорами линии электропередачи. Затем он задел деревья и кустарник, после чего, ударившись еще два-три раза о кусты, каким-то образом приземлился. Сейчас ожидают прибытия саперов, которые определят дальнейшие действия. Рассматриваются три варианта. Самый благоприятный — попытаться безопасно переместить дрон, если это будет возможно. Однако специалисты говорят, что у него очень большой радиус поражения при взрыве. (...) Были эвакуированы двое пожилых людей. Ближайший к месту падения дом находится совсем рядом, его жителей эвакуировали. Насколько мне известно, они забрали с собой и домашних животных, скот, и сейчас находятся в другом месте в селе», — рассказал депутат от PAS Артемий Кэтэной, цитирует realitatea.md

По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС), специалисты рассматривают три возможных сценария обезвреживания беспилотника.

«Есть три варианта: обезвреживание, демонтаж взрывчатого вещества, находящегося в беспилотнике, либо его транспортировка в безопасное место с последующим подрывом. Речь идет о беспилотнике типа Shahed с примерно 50 килограммами взрывчатого вещества, аналогичном тем, которые ранее были обнаружены в селе Тудора Штефан-Водского района», — сообщили специалисты ГИЧС.

По информации, полученной Studio-L с места происшествия, дрон не взорвался при ударе о землю. В целях безопасности полиция оцепила территорию, а участок дороги в населенном пункте был перекрыт.

Источник
realitatea.md logorealitatea
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