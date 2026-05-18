moldpres.md logomoldpres
18 Мая 2026, 15:14
5 704
Около 19 тысяч тонн бензина и дизтоплива импортировано за последнюю неделю в Молдову

За прошедшую неделю в Республику Молдова было импортировано более 12 тысяч тонн дизельного топлива и почти 7 тысяч тонн бензина.

По данным Министерства энергетики, импорт был осуществлен через три пункта пропуска государственной границы – Международный свободный порт Джурджулешт, а также таможенные посты Леушены и Унгены, передает moldpres.md

В этих условиях запасы по состоянию на 15 мая составляют объем, эквивалентный 18 дням среднего потребления бензина, 16 дням потребления дизтоплива и 15 дням потребления СПГ.

Владельцев автотранспортных средств по-прежнему просят рационально использовать нефтепродукты и избегать покупок без острой необходимости.

