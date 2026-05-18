Около 19 тысяч тонн бензина и дизтоплива импортировано за последнюю неделю в Молдову.

По данным Министерства энергетики, импорт был осуществлен через три пункта пропуска государственной границы – Международный свободный порт Джурджулешт, а также таможенные посты Леушены и Унгены, передает moldpres.md

В этих условиях запасы по состоянию на 15 мая составляют объем, эквивалентный 18 дням среднего потребления бензина, 16 дням потребления дизтоплива и 15 дням потребления СПГ.

Владельцев автотранспортных средств по-прежнему просят рационально использовать нефтепродукты и избегать покупок без острой необходимости.