В Центре судебной медицины 13 лет не используют аппарат стоимостью 6,5 млн леев.

Уголовное дело о возможной фальсификации тендера на сумму 6,5 млн леев остается без движения уже 11 лет. Речь идет об оборудовании для проведения генетических экспертиз, которое Центр судебной медицины закупил еще в 2013 году.

Несмотря на то, что прошло более десяти лет, аппарат для секвенирования нуклеиновых кислот так и не был введен в эксплуатацию и все это время оставался запечатанным. Более того, к настоящему моменту оборудование уже морально устарело, сообщает Radio Moldova.

Спустя 13 лет после закупки это резонансное дело по-прежнему вызывает множество вопросов. Компания Teleradio-Moldova попыталась выяснить, на какой стадии находится расследование Антикоррупционной прокуратуры и кто несет ответственность за то, что 6,5 млн леев были потрачены на оборудование, которое в свое время было необходимо, но так и не использовалось.

Миллионы леев на реформу юстиции

Стратегия реформирования сектора юстиции на 2011–2016 годы предусматривала укрепление возможностей лаборатории ДНК-анализа путем закупки необходимого оборудования.

Оно должно было позволить проводить генетические экспертизы в Молдове, что упростило бы расследование преступлений за счет получения научно обоснованных доказательств и использования судебно-медицинской экспертизы.

На тот момент Молдова была единственной страной, не располагавшей подобным оборудованием. Такие экспертизы проводились только в Румынии.

В 2013 году Центр судебной медицины объявил тендер на закупку аппарата для секвенирования нуклеиновых кислот стоимостью 6,5 млн леев. Средства были выделены в рамках проекта, финансируемого Европейским союзом. Проблема заключалась в том, что сначала необходимо было построить и оборудовать лабораторию, а уже затем закупать технику. На практике поступили наоборот — оборудование приобрели еще до того, как было определено помещение для лаборатории.

На эту проблему неоднократно указывали аудиторы Счетной палаты в ежегодных отчетах об исполнении бюджета Министерства здравоохранения.

«Фактически оборудование не функционирует уже три года и хранится на складе, поскольку ответственные лица заранее не проверили наличие помещений, соответствующих требованиям для размещения лаборатории генетической экспертизы», — говорилось в одном из прежних отчетов учреждения.

Использование такого оборудования позволило бы раскрывать особо тяжкие преступления и значительно сократить сроки проведения генетических исследований.

Отсутствие последовательности в реализации реформы стало основанием для вмешательства Генеральной прокуратуры, которая в 2015 году возбудила уголовное дело в отношении тогдашнего директора Центра судебной медицины и других лиц, причастных к закупке.

Тендер «под заказ»

Бывший директор Центра судебной медицины Ион Кувшинов, его заместитель Андрей Пэдуре и один из специалистов учреждения были задержаны прокурорами и сотрудниками антикоррупционных органов по подозрению в фальсификации тендера на закупку оборудования для лаборатории ДНК-анализа. По версии следствия, государству был причинен ущерб примерно на 10 млн леев.

Уголовное преследование началось весной 2015 года. Следствие установило, что летом 2013 года в Центре судебной медицины была создана рабочая группа по государственным закупкам, которая должна была выбрать поставщика оборудования.

Согласно публикациям в СМИ того периода, с июня по август 2013 года один из экспертов Центра заверял румынскую компанию, что именно она выиграет тендер на поставку оборудования.

Позже он организовал представителям этой компании неофициальные встречи в Министерстве здравоохранения и Центре судебной медицины. В ходе обсуждений было решено составить техническое задание таким образом, чтобы параметры и технические характеристики полностью соответствовали оборудованию, которое намеревалась предложить румынская компания.

В результате был организован тендер, фактически исключавший конкуренцию и заранее обеспечивавший победу конкретному экономическому агенту.

«В результате преступных действий указанной группы была организована недобросовестная, согласованная закупка с минимизацией конкуренции и заранее определенным преимуществом для хозяйствующего субъекта», — заявляли прокуроры.

Кроме того, руководство Центра судебной медицины знало, что приобретенного оборудования недостаточно для полноценного запуска лаборатории судебной генетики.

Также было установлено, что технология, использованная в этом аппарате, не была признана международным научным сообществом пригодной для идентификации личности. Без прохождения процедуры валидации лаборатория не могла получить аккредитацию, а результаты исследований, выполненных в неаккредитованной лаборатории, не имели бы юридической силы.

Современное в 2013 году оборудование оказалось бесполезным к 2026-му

Другой бывший директор Центра судебной медицины Василе Шарпе в 2022 году заявил в интервью Europa Liberă, что оборудование уже устарело и для него больше не выпускаются запасные части.

Более того, аппарат, предложенный румынской компанией, относился ко второму поколению оборудования, а не к третьему. Это означает, что даже по состоянию на 2013 год он уже считался технологически устаревшим.

«После завершения всех юридических процедур учреждение рассмотрит возможные варианты использования оборудования в зависимости от решений компетентных органов и его технического состояния», — сообщил нынешний директор Центра судебной медицины Иван Булгару.

Реформа была реализована только в 2018 году

Лишь в 2018 году, спустя два года после срока, установленного Стратегией реформирования сектора юстиции, в Кишиневе была создана первая в стране лаборатория ДНК-анализа.

Она предназначена для установления отцовства, идентификации подозреваемых и жертв катастроф и продолжает работать в составе Центра судебной медицины.

«Центр судебной медицины располагает современной лабораторией молекулярно-генетических исследований, оснащенной высокотехнологичным оборудованием и современными технологиями, которые позволяют получать быстрые, точные и надежные результаты. С 2019 года лаборатория выполняет генетические экспертизы как по запросам правоохранительных органов и судов, так и по обращениям физических лиц. На сегодняшний день проведено более 700 генетических экспертиз, исследовано свыше 3 тыс. объектов и биологических образцов. Основным заказчиком является Генеральный инспекторат полиции, на который приходится около 75% всех запросов», — сообщил Иван Булгару.

Благодаря работе этой лаборатории удалось раскрыть ряд уголовных дел путем идентификации лиц по биологическим следам, обнаруженным на местах преступлений или вещественных доказательствах по делам об убийствах, причинении телесных повреждений, изнасилованиях и кражах.

Еще одним важным направлением работы стала идентификация пропавших без вести людей и останков погибших при преступлениях, авариях и катастрофах, а также установление биологического родства — отцовства, материнства, братства и других родственных связей.

Кроме того, в феврале 2025 года лаборатория получила международную аккредитацию по стандарту ISO/IEC 17025, подтвердив соответствие международным требованиям качества.

Уголовное дело близится к завершению

В 2016 году расследование было передано в Антикоррупционную прокуратуру. За это время правоохранительные органы провели многочисленные следственные действия, включая бухгалтерские и технические экспертизы. В настоящее время расследование находится на завершающей стадии, подтвердили представители прокуратуры Teleradio-Moldova.

«Сложность дела обусловлена продолжительным периодом, в течение которого, предположительно, совершались расследуемые деяния, значительным объемом следственных действий и большим количеством обвиняемых. Кроме того, была назначена и проведена бухгалтерская технико-научная экспертиза, которая уже завершена. Ее выводы касаются определения размера ущерба, причиненного действиями обвиняемых за длительный период деятельности», — говорится в официальном ответе Антикоррупционной прокуратуры.

По данным ведомства, инкриминируемые подозреваемым действия квалифицируются как особо тяжкие преступления, максимальное наказание за которые превышает 12 лет лишения свободы.

Срок давности привлечения к ответственности по таким преступлениям составляет 20 лет.