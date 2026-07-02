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rupor.md logorupor
2 Июля 2026, 13:05
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Доходы госбюджета и соцфондов за 6 месяцев выросли на 4,5 млрд леев

За первую половину 2026 года Государственная налоговая служба собрала в общую казну страны около 43,8 млрд леев. Это на 11,4% (или почти на 4,5 млрд леев) больше, чем за тот же период прошлого года.

Доходы госбюджета и соцфондов за 6 месяцев выросли на 4,5 млрд леев.
Доходы госбюджета и соцфондов за 6 месяцев выросли на 4,5 млрд леев.

Налоговые поступления выросли по всем направлениям - от местных бюджетов до фондов соцстрахования и медицины, пишет rupor.md

По данным налоговой службы, общая сумма распределилась по четырем главным финансовым фондам страны:

В государственный бюджет поступило больше всего средств около 18,3 млрд леев. Это на 12,8% (или на 2,1 млрд леев) превышает показатели первой половины 2025 года. Из этих денег финансируются общенациональные программы, ремонт дорог, министерства, армия и другие госструктуры.

Бюджет государственного социального страхования: В этот фонд, из которого выплачиваются пенсии, пособия и социальная помощь, перечислили около 15,3 млрд леев. Рост составил 10% (+1,4 млрд леев).

Фонды обязательного медицинского страхования: На медицину и финансирование полисов за 6 месяцев накопилось около 5,2 млрд леев. Сумма выросла на 10,2% (+476,7 млн леев).

Местные бюджеты: В распоряжение городов и сел напрямую ушло около 5 млрд леев. Это на 11,8% (+525,3 млн леев) больше, чем годом ранее. Эти деньги остаются в регионах на нужды местных общин.

Источник
rupor.md logorupor
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