Доходы госбюджета и соцфондов за 6 месяцев выросли на 4,5 млрд леев.

За первую половину 2026 года Государственная налоговая служба собрала в общую казну страны около 43,8 млрд леев. Это на 11,4% (или почти на 4,5 млрд леев) больше, чем за тот же период прошлого года.

Налоговые поступления выросли по всем направлениям - от местных бюджетов до фондов соцстрахования и медицины, пишет rupor.md

По данным налоговой службы, общая сумма распределилась по четырем главным финансовым фондам страны:

В государственный бюджет поступило больше всего средств около 18,3 млрд леев. Это на 12,8% (или на 2,1 млрд леев) превышает показатели первой половины 2025 года. Из этих денег финансируются общенациональные программы, ремонт дорог, министерства, армия и другие госструктуры.

Бюджет государственного социального страхования: В этот фонд, из которого выплачиваются пенсии, пособия и социальная помощь, перечислили около 15,3 млрд леев. Рост составил 10% (+1,4 млрд леев).

Фонды обязательного медицинского страхования: На медицину и финансирование полисов за 6 месяцев накопилось около 5,2 млрд леев. Сумма выросла на 10,2% (+476,7 млн леев).

Местные бюджеты: В распоряжение городов и сел напрямую ушло около 5 млрд леев. Это на 11,8% (+525,3 млн леев) больше, чем годом ранее. Эти деньги остаются в регионах на нужды местных общин.