Кику: Доходы бюджета упали на 615 млн леев: повышение зарплат бюджетникам под вопросом.

Депутат Ион Кику утверждает, что динамика доходов государственного бюджета в первой половине 2026 года свидетельствует о проблемах в экономике и ставит под сомнение возможность повышения зарплат бюджетникам осенью этого года.

В публикации на Facebook Кику ссылается на данные Министерства финансов об исполнении государственного бюджета и указывает, что в июне доходы оказались на 615 миллионов леев ниже, чем в аналогичный период прошлого года, пишет bani.md

Согласно опубликованной депутатом таблице, в июне 2026 года доходы госбюджета составили 6,56 миллиарда леев против 7,18 миллиарда леев в июне 2025 года — снижение на 8,6%. При этом за первое полугодие в целом доходы достигли 36,6 миллиарда леев, что лишь на 109,9 миллиона леев больше, чем за тот же период 2025 года.

«Минус 615 миллионов леев поступлений в июне 2026 года по сравнению с июнем 2025-го — и, по сути, та же сумма накоплена за полугодие. И это несмотря на то, что таможня собрала дополнительно около миллиарда леев за счёт роста таможенной стоимости топлива», — написал Кику.

Депутат утверждает, что эти цифры отражают как состояние экономики, так и сокращение объёмов внешних грантов.

«О чём говорят эти цифры? О многом, в том числе о состоянии экономики и о резком сокращении грантов, предоставляемых европейцами», — отмечает бывший премьер.

По мнению Кику, уровень поступлений в бюджет значительно ниже запланированного, и это снижает шансы на повышение зарплат учителям и другим бюджетникам с 1 сентября.

«Поступления в бюджет значительно ниже плановых, и надежда учителей и других бюджетников на повышение зарплаты с 1 сентября становится ещё более иллюзорной», — резюмировал депутат.