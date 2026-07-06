Впервые за последние пять лет НБМ перечислит часть прибыли в государственный бюджет.

Национальный банк Молдовы (НБМ) сообщил, что в этом году перечислит в государственный бюджет около 910 миллионов леев, что составляет 50% прибыли, доступной для распределения по итогам 2025 года.

Это первый случай с 2021 года, когда НБМ направит часть прибыли в госбюджет. При этом в прошлом году чистый бухгалтерский убыток Национального банка составил 873 миллиона леев по сравнению с чистой бухгалтерской прибылью свыше 6 миллиардов леев в 2024 году, сообщает Mold-Street.

Ранее сообщалось, что в прошлом году Национальный банк получил рекордную прибыль, однако не перечислил правительству ни одного лея.

В НБМ пояснили, что распределение средств осуществляется в соответствии с механизмом, предусмотренным частью 5 статьи 20 Закона №548/1995 «О Национальном банке Молдовы», которая регулирует порядок распределения прибыли и покрытия убытков учреждения.

«Данная доля применяется с учетом того, что соотношение уставного капитала к общему объему денежных обязательств НБМ до распределения прибыли по состоянию на 31 декабря 2025 года составляло 6,93%, что соответствует установленному законом диапазону от 4% до 10% денежных обязательств», — уточнили в Национальном банке.

По данным НБМ, 50% прибыли, доступной для распределения, были направлены на увеличение уставного капитала — до уровня одной трети от его установленного размера, а также общего резервного фонда — до уровня двух третей уставного капитала. Оставшиеся 50% прибыли будут перечислены в государственный бюджет в течение 2026 года.

«В результате такого распределения соотношение уставного капитала к общему объему денежных обязательств выросло до 7,92% по состоянию на 31 декабря 2025 года», — сообщили в НБМ.

Вместе с тем регулятор отметил, что прибыль, доступная для распределения, рассчитанная исходя из чистой бухгалтерской прибыли или убытка после покрытия нереализованных убытков от курсовых разниц и исключения нереализованных доходов от переоценки драгоценных металлов, составила 1,821 млрд леев. Это меньше показателя 2024 года, когда она достигала 3,222 млрд леев.

По информации Национального банка, сокращение прибыли, доступной для распределения, по сравнению с предыдущим периодом обусловлено прежде всего снижением чистых доходов от управления валютными резервами на фоне уменьшения их доходности в условиях цикла смягчения денежно-кредитной политики, проводимого ведущими центральными банками мира. Кроме того, на показатель повлияли сокращение чистых доходов от валютно-обменных операций, а также рост расходов, связанных с выплатой вознаграждения по средствам, размещенным Министерством финансов.