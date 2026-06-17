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tv8.md logotv8
17 Июня 2026, 23:32
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В центре Кишинева временно перекроют движение из-за Бала выпускников

В Кишиневе временно ограничат движение транспорта на улице Алексея Матеевича в связи с проведением Бала выпускников - 2026.

В центре Кишинева временно перекроют движение из-за Бала выпускников.
В центре Кишинева временно перекроют движение из-за Бала выпускников.

Ограничения затронут как автомобилистов, так и пассажиров общественного транспорта, передает tv8.md

Как сообщили в столичной мэрии, с 23:00 18 июня на участке между улицами Александра Пушкина и Митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони будет частично ограничено движение для подготовки площадки к мероприятию.

С 16:00 19 июня движение по этому отрезку будет полностью перекрыто в обоих направлениях. Ограничения сохранятся до 06:00 20 июня.

На время перекрытия общественный транспорт будет курсировать по изменённым маршрутам в обход закрытого участка.

Власти рекомендуют водителям заранее планировать поездки, учитывать временные ограничения и по возможности выбирать альтернативные маршруты, чтобы избежать заторов в центре города.

Источник
tv8.md logotv8
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