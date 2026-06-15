В Кишинёве вводятся ограничения движения из-за ремонта дорог и учений.

Наиболее масштабные ограничения затронут Мунчештское шоссе, где с 15 июня по 12 июля движение будет частично ограничено из-за укладки битумного покрытия. Работы будут проводиться поэтапно, с временным закрытием отдельных полос и организацией движения по встречной полосе под контролем дорожной полиции. Основные работы планируется выполнять в ночное время для снижения заторов, передает omniapres.md

Также с 15 июня по 12 июля будет полностью приостановлено движение на улице Сфатул Цэрий, на участке между улицами 31 Августа 1989 и Букурешть. Здесь проводятся работы по строительству водопроводных и канализационных сетей.

На улице Буребиста с 15 по 27 июня будет частично ограничено движение на участке между переулком Буребиста и улицей Четатя Албэ. Причиной является ремонт электросетей.

Дополнительные ограничения ожидаются 16 июня в секторе Телецентру. С 08:00 до 15:00 будет полностью перекрыто движение на Хынчештском шоссе на участке между улицами Леха Качиньского и Сихаструлуй. Мера связана с проведением международных учений MD EU MODEX 2026, организованных Генеральным инспекторатом по чрезвычайным ситуациям.