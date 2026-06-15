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omniapres
15 Июня 2026, 21:08
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В Кишинёве вводятся ограничения движения из-за ремонта дорог и учений

В Кишинёве в ближайшие недели на нескольких улицах будут введены временные ограничения движения в связи с ремонтными и инфраструктурными работами, сообщает примэрия столицы.

В Кишинёве вводятся ограничения движения из-за ремонта дорог и учений.
В Кишинёве вводятся ограничения движения из-за ремонта дорог и учений.

Наиболее масштабные ограничения затронут Мунчештское шоссе, где с 15 июня по 12 июля движение будет частично ограничено из-за укладки битумного покрытия. Работы будут проводиться поэтапно, с временным закрытием отдельных полос и организацией движения по встречной полосе под контролем дорожной полиции. Основные работы планируется выполнять в ночное время для снижения заторов, передает omniapres.md

Также с 15 июня по 12 июля будет полностью приостановлено движение на улице Сфатул Цэрий, на участке между улицами 31 Августа 1989 и Букурешть. Здесь проводятся работы по строительству водопроводных и канализационных сетей.

На улице Буребиста с 15 по 27 июня будет частично ограничено движение на участке между переулком Буребиста и улицей Четатя Албэ. Причиной является ремонт электросетей.

Дополнительные ограничения ожидаются 16 июня в секторе Телецентру. С 08:00 до 15:00 будет полностью перекрыто движение на Хынчештском шоссе на участке между улицами Леха Качиньского и Сихаструлуй. Мера связана с проведением международных учений MD EU MODEX 2026, организованных Генеральным инспекторатом по чрезвычайным ситуациям.

Власти призывают водителей учитывать временные ограничения, соблюдать дорожные знаки и следовать указаниям сотрудников полиции во избежание заторов и аварийных ситуаций.

Источник
omniapres
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