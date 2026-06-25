В центре Кишинева частично ограничат движение на три дня.

В Кишиневе частично ограничат движение на пересечении улиц Митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони и Букурешть, сообщили в полиции.

Ограничения будут действовать с 22:00 26 июня до 05:00 29 июня. Движение частично приостановят в связи с ремонтными работами, передает rupor.md

В ведомстве уточнили, что решение принято на основании распоряжения мэрии Кишинева. Полицейские будут находиться в зоне работ, чтобы регулировать движение и направлять водителей.

Водителей призвали соблюдать временные дорожные знаки и по возможности выбирать альтернативные маршруты.