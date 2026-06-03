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omniapres
3 Июня 2026, 18:22
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В Termoelectrica прокомментировали задержание сотрудника по делу о взятках

Компания Termoelectrica выступила с официальным заявлением после задержания одного из своих сотрудников в рамках расследования коррупционного дела, которое ведут сотрудники НЦБК.

В Termoelectrica прокомментировали задержание сотрудника по делу о взятках.
В Termoelectrica прокомментировали задержание сотрудника по делу о взятках.

В предприятии сообщили, что оказывают полное содействие правоохранительным органам и предоставляют всю необходимую информацию для проведения следственных действий, передает omniapres.md

«Termoelectrica придерживается политики нулевой терпимости к любым проявлениям коррупции, мошенничества и нарушениям правовых и этических норм», — говорится в сообщении компании.

В администрации подчеркнули, что в случае подтверждения подозрений речь идет об индивидуальных действиях конкретного сотрудника, которые не отражают принципы и деятельность предприятия в целом.

Также в компании заявили, что осуждают любые коррупционные проявления и поддерживают принятие всех предусмотренных законом мер для расследования обстоятельств дела и привлечения виновных к ответственности.

В связи с продолжающимся расследованием в Termoelectrica отметили, что пока не могут раскрывать дополнительные детали.

Ранее НЦБК сообщил о задержании на 72 часа начальника одного из подразделений предприятия. По версии следствия, он ежемесячно получал по 10 тысяч леев от представителя коммерческой компании за содействие в получении преимуществ при проведении тендеров, организованных Termoelectrica. По факту предполагаемой активной и пассивной коррупции возбуждено уголовное дело.

Источник
omniapres
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