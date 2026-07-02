Termoelectrica приступила к ремонтным работам на Насосной станции.

Termoelectrica приступила к капитальному ремонту термомеханического оборудования на Насосной станции № 10 - одном из важнейших объектов Системы централизованного теплоснабжения муниципия Кишинёв (СЦТ).

Насосная станция № 10 была введена в эксплуатацию в 1985 году, и текущие работы представляют собой второй этап модернизации объекта, передает noi.md

Первый этап включал замену насосов старого типа на современное, полностью автоматизированное оборудование последнего поколения.

Благодаря проведению этих работ повысятся надёжность и безопасность эксплуатации объекта, что позволит обеспечить более 30 тысяч потребителей сектора Буюканы бесперебойным, безопасным и энергоэффективным теплоснабжением.

Повышение эффективности СЦТ за счёт внедрения наиболее эффективных решений и современных технологий является одной из стратегических целей компании Termoelectrica S.A.