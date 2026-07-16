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noi.md logonoi
16 Июля 2026, 17:36
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Termoelectrica напоминает потребителям о важности ежемесячной передачи показаний счётчиков

Компания Termoelectrica информирует потребителей о том, что ежемесячная передача показаний счётчика(ов) горячего водоснабжения крайне важна.

Termoelectrica напоминает потребителям о важности ежемесячной передачи показаний счётчиков.
Termoelectrica напоминает потребителям о важности ежемесячной передачи показаний счётчиков.

Показания счётчика отражают точный объём потребления горячей воды, зарегистрированный в жилом помещении, передает noi.md

Распределение тепловой энергии на приготовление горячей воды осуществляется в соответствии с Положением о предоставлении и оплате коммунальных и некоммунальных услуг, утверждённым Постановлением Правительства № 281 от 17.04.2024. 

«Таким образом, во избежание начисления дополнительного объёма горячей воды крайне важно своевременно передавать показания приборов учёта, регулярно проводить их метрологическую поверку, а также проверять как исправность оборудования для измерения расхода горячей воды, так и целостность наложенных на него пломб», — подчеркивается в обращении предприятия.

В соответствии с упомянутым Положением, необорудованными приборами учёта считаются помещения: 

  • владельцы которых не передают показания более 2 месяцев подряд; 
  • не имеющие свидетельств о прохождении метрологической поверки; 
  • не опломбированные; 
  • неисправные; 
  • в которые не обеспечен доступ представителя ассоциации/управляющего, поставщика и т.д.

Согласно пункту 80 Постановления Правительства № 281/2024: «Для помещений, считающихся необорудованными приборами учёта, объём потребления определяется по показаниям общедомового прибора учёта в расчёте на каждого проживающего в помещении человека, и эти объёмы не суммируются с показаниями индивидуального счётчика». 

На такие помещения распределяется разница объёмов между показаниями общедомового счётчика воды, установленного на вводе в жилой дом, и суммой показаний индивидуальных счётчиков, установленных в квартирах, в соответствии с подпунктом 2 пункта 84 Постановления Правительства № 281/2024. 

Более того, перерасчёт по счетам-фактурам может быть произведён ретроспективно максимум за 6 месяцев (с момента обращения) и только при условии, что измерительные приборы в соответствующем помещении опломбированы, технически исправны и имеют действующее свидетельство о метрологической поверке (пункт 134 Постановления Правительства № 281/2024).

Источник
noi.md logonoi
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