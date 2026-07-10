В течение недели были улучшены условия движения на 39 участках автодорог Молдовы.

Для устранения повреждений дорожного полотна бригады АО Drumuri выполнили ямочный ремонт с использованием горячей асфальтобетонной смеси, а также метода инъектирования.

Кроме того, рабочие провели очистку и разблокировку кюветов, водоотводных лотков и водопропускных труб для обеспечения стока дождевых вод, скосили растительность на обочинах и залили трещины в асфальте, передает noi.md

Помимо ремонта проезжей части, были предприняты меры по обеспечению безопасности пешеходов и водителей: покрашены барьерные ограждения на мостах и установлены новые дорожные знаки.

Работы велись на ряде стратегических дорог, включая национальные трассы категорий M и R (такие как M1, M5, R3, R7, R34), а также на 21 региональной автодороге категории G.

По данным Государственной дорожной администрации, ремонтные работы являются частью программы по содержанию дорожной инфраструктуры, цель которой — обеспечение комфортного трафика для граждан и продление срока эксплуатации национальных дорог.