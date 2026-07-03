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moldpres.md logomoldpres
3 Июля 2026, 17:04
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На нескольких участках автодорог Молдовы ведутся ремонтные работы

В течение текущей недели территориальные предприятия АО Drumuri провели работы по техническому обслуживанию на 38 участках национальных автомобильных дорог общего пользования в ряде районов на севере, в центре и на юге страны.

На нескольких участках автодорог Молдовы ведутся ремонтные работы.
На нескольких участках автодорог Молдовы ведутся ремонтные работы.

Ремонтные бригады выполнили первоочередные работы по устранению повреждений проезжей части путем ямочного ремонта горячей асфальтобетонной смесью и методом струйно-инъекционного распыления. Также были проведены очистка водопропускных труб, замена сигнальных столбиков, механизированный и ручной скос растительности, а также другие виды текущего содержания, передает noi.md

Данные мероприятия проводились на различных участках дорог в нескольких районах страны. 

Кроме того, в этот период, в связи с сильной жарой, дорожные службы оперативно отреагировали на повреждения цементобетонного покрытия (выразившиеся в пучении/поднятии плит) на национальных трассах М3 и М5 в Каларашском, Страшенском и Яловенском районах, а также в муниципии Бельцы. 

Государственная дорожная администрация продолжит принимать необходимые меры для обеспечения максимально комфортных и безопасных условий движения для всех участников дорожного движения. 

В связи с этим водителей и пешеходов просят проявлять повышенную осторожность в зонах проведения работ и строго соблюдать временные дорожные знаки.

На нескольких участках автодорог Молдовы ведутся ремонтные работы

На нескольких участках автодорог Молдовы ведутся ремонтные работы

На нескольких участках автодорог Молдовы ведутся ремонтные работы

На нескольких участках автодорог Молдовы ведутся ремонтные работы

На нескольких участках автодорог Молдовы ведутся ремонтные работы

На нескольких участках автодорог Молдовы ведутся ремонтные работы

Источник
moldpres.md logomoldpres
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