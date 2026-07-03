На нескольких участках автодорог Молдовы ведутся ремонтные работы.

В течение текущей недели территориальные предприятия АО Drumuri провели работы по техническому обслуживанию на 38 участках национальных автомобильных дорог общего пользования в ряде районов на севере, в центре и на юге страны.

Ремонтные бригады выполнили первоочередные работы по устранению повреждений проезжей части путем ямочного ремонта горячей асфальтобетонной смесью и методом струйно-инъекционного распыления. Также были проведены очистка водопропускных труб, замена сигнальных столбиков, механизированный и ручной скос растительности, а также другие виды текущего содержания, передает noi.md

Данные мероприятия проводились на различных участках дорог в нескольких районах страны.

Кроме того, в этот период, в связи с сильной жарой, дорожные службы оперативно отреагировали на повреждения цементобетонного покрытия (выразившиеся в пучении/поднятии плит) на национальных трассах М3 и М5 в Каларашском, Страшенском и Яловенском районах, а также в муниципии Бельцы.

Государственная дорожная администрация продолжит принимать необходимые меры для обеспечения максимально комфортных и безопасных условий движения для всех участников дорожного движения.

В связи с этим водителей и пешеходов просят проявлять повышенную осторожность в зонах проведения работ и строго соблюдать временные дорожные знаки.