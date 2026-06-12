Правила дорожного движения на дорогах общего пользования Молдовы будут обновлены.

Новые положения применяются на национальном уровне и направлены на унификацию правил в сфере автомобильного транспорта, передает noi.md

Проект также вводит ограниченные исключения для транспортных средств с нулевым уровнем выбросов или использующих альтернативные виды топлива. Эти корректировки предусмотрены для поощрения использования менее загрязняющих технологий и для транспонирования европейских требований в национальное законодательство.

В то же время администратор дорог получит расширенные полномочия по управлению доступом к общественным дорогам. Среди них — возможность принимать меры в случаях выявления несанкционированных стоянок, не соответствующих установленным нормам использования дорожной инфраструктуры.

Еще один элемент проекта касается введения временных ограничений движения в периоды экстремальных погодных явлений. Авторы инициативы утверждают, что эта мера будет способствовать повышению безопасности участников дорожного движения и поддержанию дорог и мостов в хорошем состоянии.

Согласно информационной записке, предлагаемые изменения создадут более четкую и предсказуемую нормативную базу для пользователей дорожной инфраструктуры, укрепив при этом защиту дорожной сети и приблизив сектор к стандартам, применяемым в Европейском союзе.