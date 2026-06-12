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noi.md logonoi
12 Июня 2026, 08:29
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Правила дорожного движения на дорогах общего пользования Молдовы будут обновлены

Документ устанавливает максимально допустимые пределы габаритов и массы транспортных средств, осуществляющих движение по общественным дорогам Республики Молдова.

Правила дорожного движения на дорогах общего пользования Молдовы будут обновлены.
Правила дорожного движения на дорогах общего пользования Молдовы будут обновлены.

Новые положения применяются на национальном уровне и направлены на унификацию правил в сфере автомобильного транспорта, передает noi.md

Проект также вводит ограниченные исключения для транспортных средств с нулевым уровнем выбросов или использующих альтернативные виды топлива. Эти корректировки предусмотрены для поощрения использования менее загрязняющих технологий и для транспонирования европейских требований в национальное законодательство. 

В то же время администратор дорог получит расширенные полномочия по управлению доступом к общественным дорогам. Среди них — возможность принимать меры в случаях выявления несанкционированных стоянок, не соответствующих установленным нормам использования дорожной инфраструктуры. 

Еще один элемент проекта касается введения временных ограничений движения в периоды экстремальных погодных явлений. Авторы инициативы утверждают, что эта мера будет способствовать повышению безопасности участников дорожного движения и поддержанию дорог и мостов в хорошем состоянии. 

Согласно информационной записке, предлагаемые изменения создадут более четкую и предсказуемую нормативную базу для пользователей дорожной инфраструктуры, укрепив при этом защиту дорожной сети и приблизив сектор к стандартам, применяемым в Европейском союзе.

Источник
noi.md logonoi
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