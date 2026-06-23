23 Июня 2026, 21:17
284
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
В Тараклии начали ремонт дамбы для защиты от наводнений
В Тараклии стартовали работы по укреплению защитной плотины водохранилища, на которые планируют потратить около 20 миллионов леев.
Ремонт необходим для безопасности местных жителей и защиты национальной трассы R32, сообщает министерство окружающей среды, передает rupor.md
Министр окружающей среды Георгий Хаждер проверил объект, где из-за эрозии начали разрушаться бетонные плиты. Это повреждение ставило под угрозу как саму дамбу, так и проходящую прямо по ней автомобильную дорогу.
Водохранилище в Тараклии входит в тройку крупнейших в Молдове. Ремонт рассчитан на два года. После укрепления берегов и плотины близлежащие села будут защищены от паводков, а само озеро сможет удерживать больше воды, которая необходима аграриям для полива полей.