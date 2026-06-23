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rupor.md logorupor
23 Июня 2026, 21:17
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В Тараклии начали ремонт дамбы для защиты от наводнений

В Тараклии стартовали работы по укреплению защитной плотины водохранилища, на которые планируют потратить около 20 миллионов леев.

В Тараклии начали ремонт дамбы для защиты от наводнений.
В Тараклии начали ремонт дамбы для защиты от наводнений.

Ремонт необходим для безопасности местных жителей и защиты национальной трассы R32, сообщает министерство окружающей среды, передает rupor.md

Министр окружающей среды Георгий Хаждер проверил объект, где из-за эрозии начали разрушаться бетонные плиты. Это повреждение ставило под угрозу как саму дамбу, так и проходящую прямо по ней автомобильную дорогу.

Водохранилище в Тараклии входит в тройку крупнейших в Молдове. Ремонт рассчитан на два года. После укрепления берегов и плотины близлежащие села будут защищены от паводков, а само озеро сможет удерживать больше воды, которая необходима аграриям для полива полей.

Источник
rupor.md logorupor
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