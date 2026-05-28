В Шолданештском районе отремонтировали более пяти километров дорог.

По данным Государственной администрации автомобильных дорог, работы велись на участке G40 R19 – Жапка – Шестачь – Шолданешты – G41. Дорожные службы укрепили и выровняли земляное полотно, уложили два слоя асфальтобетона и укрепили обочины для улучшения условий движения, передает rupor.md

Также на трассе установили дорожные знаки, металлические барьерные ограждения и направляющие столбики, а на всем отремонтированном участке нанесли дорожную разметку.

Ведомство уточняет, что общая стоимость работ составила 22,7 миллиона леев. Эти средства были выделены из Дорожного фонда.